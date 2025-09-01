Modi, Rusya ile İlişkileri ve Ukrayna'da Barış Çağrısını Vurguladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da barış için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek, "Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir." dedi.

Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve ŞİÖ nezdinde ilerlediğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "özel imtiyazlı stratejik ortaklık" düzeyinde bulunduğunu vurgulayan Putin, "Çok yönlü Rusya- Hindistan ilişkileri, bu ilkelere dayanarak etkin şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.

Putin, iki ülke arasındaki ticaretin ve turist ziyaretlerinin de arttığını belirterek, "Ülkelerimiz, on yıllardır dostane ilişkilere sahiptir. Bu, gelecekte de ilişkilerimizin gelişmesinin temelidir ve bu ilişkiler, halklarımızın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir." dedi.

Modi de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, 1,4 milyar Hint vatandaşının Putin'in bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı Hindistan ziyaretini beklediğini dile getirdi.

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin küresel barış, istikrar ve refah için de gerekli olduğunu vurgulayan Modi, "Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir." diye konuştu.

Ukrayna Savaşı'na da değinen Modi, "Barışın tesis edilmesine yönelik tüm son çabaları memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafların bu konuya yapıcı şekilde yaklaşmasını umuyoruz. Çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmenin ve barışı sağlamanın yollarını aramak gerekir. Bu, tüm insanlığın çağrısıdır." ifadelerini kullandı.