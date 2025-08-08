Modi, Putin ile Görüşmesinden Sonra Hindistan'da Ağırlamayı Sabırsızlıkla Bekliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.