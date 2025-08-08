Modi, Putin ile Görüşmesinden Sonra Hindistan'da Ağırlamayı Sabırsızlıkla Bekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, yıl sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.