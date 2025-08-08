Modi, Putin ile Görüşmesinden Sonra Hindistan'da Ağırlamayı Sabırsızlıkla Bekliyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, yıl sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.
Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.
Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel