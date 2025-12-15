Hindistan Başbakanı'nın Ürdün ziyareti, ikili ilişkiler için "dönüm noktası" olacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ikili diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaretle ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılması bekleniyor.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya konuşan Hindistan'ın Amman Büyükelçisi Manish Chauhan'a göre Modi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın davetiyle bugün Amman'ı ziyaret edecek.

Amman ile Yeni Delhi arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 75. yıl dönümünde gerçekleşecek bu ziyaret kapsamında Ürdün ve Hindistan, ilişkilerini "stratejik ortaklık" düzeyine taşımayı hedefliyor.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler

Amman ile Yeni Delhi arasındaki ilişkiler, farklı siyasi düzeylerde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler sayesinde ilerledi. Ziyaretler, ikili bağları güçlendirdiği gibi siyasi düzeyde de fikir birliğini ortaya koydu.

Ürdün Kralı Abdullah, ilki 2006 yılında olmak üzere Hindistan'a iki resmi ziyaret gerçekleştirdi. Abdullah, bu ziyaret kapsamında dönemin Hindistan Cumhurbaşkanı Ebubekir Zeynelabidin Abdülkelam ve Başbakan Manmohan Singh ile görüştü.

Söz konusu ziyarette Ürdün ile Hindistan arasında ikili işbirliğini güçlendirme yönünde anlaşmalar imzalandı.

Abdullah'ın 2018'de Hindistan'a yaptığı ikinci ziyarette de Başbakan Modi ile gerçekleşen görüşmenin ardından savunma, gümrük, fosfat ve kültür gibi alanlarda 12 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Hindistan tarafındaki ziyaretlerde ise, eski Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee, Ekim 2015'te Ürdün'de temaslarda bulundu.

Ziyaret sırasında özellikle deniz taşımacılığı alanı başta olmak üzere 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Bu durum, ilişkilerin stratejik işbirliği aşamasına taşınmasına katkı sağladı.

Ekonomik ve yatırım işbirliği

Amman ile Yeni Delhi arasındaki ticari ve ekonomik bağlar, ikili ortaklığın temel dayanağını oluşturuyor. Hindistan, Ürdün'ün 4. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023–2024 yıllarında 2 milyar 875 milyon ABD doları civarında kayıtlara geçti.

Yaklaşık 860 milyon dolar maliyetle 2015'te faaliyetlerine başlayan Hindistan-Ürdün gübre şirketi, ikili yatırım işbirliğinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.

Bu proje, fosforik asidin üretilip Hindistan'a ihraç edilmesine katkı sağlayarak temel kaynaklarda tamamlayıcılığı güvence altına alıyor.

İkili teknolojik işbirliği

Amman ile Yeni Delhi arasında çeşitli alanlarda giderek ilerleme kaydeden işbirliği, özellikle teknoloji alanına odaklanıyor.

Girişimcilik, dijital dönüşüm, yapay zeka ve kuantum bilişim gibi alanlarda, Ürdün ile nitelikli işbirliği için geniş ufuklar açıyor.

Hindistan ayrıca, Ekim 2021'de Amman'daki Hüseyin Teknik Üniversitesi'nde açılan Hindistan-Ürdün Bilgi Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla ülkenin kapasite geliştirme sürecinde kilit rol üstleniyor. Merkez, ileri düzey eğitim programları sunuyor.

Buna ek olarak sağlanan lisansüstü burslar sayesinde Hindistan üniversitelerinden mezun yaklaşık 2 bin 500 Ürdünlü bulunuyor. Bu durum, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik köprüleri güçlendiriyor.

Modi'nin ziyareti

PETRA'ya konuşan Hindistan Büyükelçisi, "Ürdün-Hindistan ortaklığının, henüz tam anlamıyla değerlendirilmemiş büyük potansiyellere sahip olduğunu" ifade etti.

Bu bağlamda Hindistan Başbakanı Modi'nin beklenen ziyareti, "ikili ilişkilerin seyrinde tarihi ve kritik bir dönüm noktası, bu ilişkileri ileriye taşımak için gerekli yeni bir başlangıç" olarak değerlendiriliyor.

PETRA'ya göre, "ziyaretin doğrudan etkisi olan pratik sonuçlara dönüşecek temel ve derinlemesine görüşmeler içermesi" bekleniyor.

Bu görüşmelerin, iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet etmesi ve "Gelişmiş Hindistan 2047" vizyonu ile Ürdün'ün modernleşme ve kalkınma planları çerçevesinde işbirliğini etkinleştirmesi öngörülüyor.

Ürdün, Modi'nin Etiyopya ve Umman'ı da kapsayan turundaki ilk durak olacak.