Modi, Maldivler'in Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Katıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, daha önce gerginlik yaşanan Maldivler'in Bağımsızlık Günü kutlamalarında yer aldı.

Hindistan Başbakanı Modi, Maldivler'deki resmi ziyaretini, ülkenin 60'ıncı Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılarak tamamladı.

Medyada bu durumun, 2023'te başlayan "askeri personel" geriliminin ardından bir "yumuşamaya" işaret ettiği yorumları yapıldı.

???????Modi, söz konusu ziyaret kapsamında Maldivler'e 565 milyon dolar kredi verileceğini ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması için resmi görüşmelerin başlatıldığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki askeri personel gerilimi

Maldivler'de "Çin yanlısı" bir aday olarak görülen Muhammed Muizzu 2023'te Devlet Başkanı seçilmişti. Rakibi İbrahim Muhammed Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Hindistan ise Mayıs 2024'te, Maldivler ile varılan mutabakat kapsamında bu ülkeden askeri personelinin tamamını çekmişti.

Çin'in Hint Okyanusu'nda Sri Lanka ve Maldivler'le ilişkilerini geliştirmesinin bölgeyi kendi nüfuz alanı olarak gören Hindistan'ı rahatsız ettiği yorumları yapılmıştı.

Ardından Haziran 2024'te Muizzu, üçüncü kez başbakan olarak yemin eden Modi'nin törenine katılmıştı. Bu da iki ülke arasında pozitif bir adım olarak görülmüştü.