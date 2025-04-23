Modi, Keşmir'deki Silahlı Saldırının Ardından Suudi Arabistan Ziyaretini Yarıda Kestik

YENİ DELHİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistleri hedef alan ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırının ardından iki günlük Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek çarşamba sabahı başkent Yeni Delhi'ye döndü.

Modi, Delhi havalimanına inişinin hemen ardından Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde önemli bir turizm merkezi olan Baisaran'da salı günü 5-6 silahlı saldırganın turistlere ateş açması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre ormanlarla çevrili bir bölge olan Baisaran'a sadece yürüyerek veya kiralanan binek hayvanlarla ulaşılabiliyor.

Modi'nin başkanlığında toplanan federal Kabine Güvenlik Komitesi, saldırının ardından Keşmir'deki güvenlik durumuyla ilgili gelişmeleri ele aldı.