Modi, Japonya ile İşbirliğini Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya ile ülkesi arasındaki işbirliğini "stratejik ve akıllı" olarak nitelendirerek, imalat, teknoloji ve enerji gibi alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun daveti üzerine 15. Hindistan-Japonya Yıllık Zirvesi'ne katılmak için Tokyo'ya giden Modi'nin iki günlük resmi ziyareti başladı.

Modi, Tokyo'da düzenlenen Hindistan-Japonya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliğini ve ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan ile Japonya arasındaki işbirliğini "stratejik ve akıllı" olarak tanımlayan Modi, ülkesi için önemli bir ortak olarak gördüğü Japonya ile imalat, teknoloji, inovasyon, yeşil enerji ve beceri geliştirme alanlarında işbirliğinin artırılmasını önerdi.

Modi, Japonya'nın teknolojisi ile Hindistan'ın insan kaynağı ve yetenek potansiyelinin birleşerek, bu yüzyılın teknoloji devrimine öncülük edebileceğini kaydetti.

Hindistan-Japonya ortaklığının ekonomik yaklaşımla şekillendiğini ve ortak refahı hedeflediğini söyleyen Modi, "Hindistan, Japon iş dünyası için küresel güneye açılan kapıdır. Birlikte, istikrar, büyüme ve refah için Asya yüzyılını şekillendireceğiz." dedi.

Hindistan'ın siyasi ve ekonomik istikrarı, şeffaf politikaları ve öngörülebilirliği ile dünyada hızla öne çıktığına işaret eden Modi, "Hindistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumunda. Çok yakında ise dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelecek." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın küresel büyümeye yüzde 18 katkı sağladığını vurgulayan Modi, ülke piyasalarının da yüksek getiriler sunduğunu kaydetti.