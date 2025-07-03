Modi, Hindistan ve Gana Arasında Ortaklık Anlaşması Duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesi ile Gana arasında uzun vadeli ve kapsamlı bir işbirliği çerçevesi oluşturulacağını bildirdi.

Başbakan Modi, resmi ziyarette bulunduğu Gana'da parlamento üyelerine hitap etti.

Modi, Hindistan ile Gana arasında uzun vadeli ve kapsamlı bir işbirliği çerçevesi oluşturulacağını belirterek, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin de kapsamlı bir ortaklık düzeyine çıkarılacağını kaydetti.

"Demokratik değerlere ve kapsayıcı kalkınmaya olan bağlılığınız, Gana'yı Afrika kıtasının ilham kaynağı haline getiriyor." diyen Modi, ülkenin siyasi kararlılığına ve kalkınma yolculuğuna duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Modi, Gana Cumhurbaşkanı John Mahama ile görüştüklerini ve iki ülke ilişkilerini kapsamlı ortaklığa dönüştürme kararı aldıklarını ifade etti.

Değişen küresel düzene dikkati çeken Modi, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni hızla değişiyor. Bu süreçte Hindistan ve Gana gibi dost ülkelerin işbirliği her zamankinden daha önemli." dedi.

Modi, ayrıca Gana'nın tarihi ve güncel zorluklar karşısında gösterdiği direnci ve onuru da övdü.