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Modi: Hindistan'ın Suyu Ülke Yararı İçin Kullanılacak

Modi: Hindistan'ın Suyu Ülke Yararı İçin Kullanılacak
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 'İndus Suları Anlaşması' çerçevesinde Hindistan'ın suyu artık ülke yararı için kullanılacak, daha önce olduğu gibi dışarıya çıkarılmayacak, dedi. Su konusunda Pakistan ile yaşanan gerilime dikkat çeken Modi, su akışının kesildiğini doğruladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile su konusunda tartışmalar sürerken, " Hindistan'ın suyunun ülke yararı için kullanılacağını belirtti.

NDTV'nin haberine göre Modi, bir medya etkinliğinde, Pakistan ile gerilim sürerken, son günlerin tartışmalı konusu "İndus Suları Anlaşması"na değindi.

Medyada bu konuda çok sayıda tartışma döndüğünü söyleyen Modi, "Eskiden, Hindistan'ın hakkı olan su ülke dışına çıkıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, "Artık, Hindistan'ın suyu ülkenin yararı için akacak, ülkenin yararı için muhafaza edilecek ve ülkenin yararı için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Modi, suya ilişkin konuşmasında direkt olarak Pakistan'ın adını zikretmedi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap sulama departmanından üst düzey bir yetkili, Hindistan'ın Pakistan'a su akışını kestiğini doğrulamıştı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların ülkeyi terk etmesini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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