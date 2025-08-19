Modi, Hindistan-Çin İlişkilerinin İstikrarlı İlerlediğini Açıkladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin "istikrarlı bir ilerleme" kaydettiğini belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Başbakan Modi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya'nın Kazan şehrinde yaptığı görüşmeden bu yana "istikrarlı bir ilerleme" gösterdiğini kaydetti.

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde Şi ile yapacakları görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Modi, iki ülke arasındaki istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı ilişkilerin küresel barış ve refaha önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, Hindistan ve Çin arasındaki sınırda barış ve huzurun korunmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, sınır sorununun adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.