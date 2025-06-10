Modi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Ziyaret Edecek

Modi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Ziyaret Edecek
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret edeceği bildirildi. Modi, 23 yıl aradan sonra GKRY'yi ziyaret eden en üst düzey Hindistanlı yetkili olacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edeceği bildirildi.

Rum basınının Hindistan kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre,15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak Hindistan Başbakanı Modi, öncesinde GKRY'i ziyaret edecek.

GKRY'de günlük yayın yapan Politisnews gazetesinin internet sitesinde, Modi'nin 23 yıl aradan sonra GKRY'yi ziyaret eden en üst düzey Hindistanlı yetkili olacağı belirtilerek, ziyarette Modi'nin Türkiye ile ilgili mesajlar vereceğini ileri sürüldü.

Modi'nin ziyaretiyle ilgili GKRY yetkilileri henüz resmi açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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