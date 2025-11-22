Haberler

Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel İşbirliği ve İklim Değişikliği Üzerine Konuştu

Güncelleme:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Johannesburg'daki G20 Zirvesi'nde iklim değişikliği, gıda güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılık konularında güçlü küresel işbirliğinin önemine dikkat çekti. Modi, ülkelerinin sürdürülebilirlik ve temiz enerjiye verdiği önemi vurguladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin önemli küresel sorunların güçlü bir küresel işbirliğiyle çözülebileceğine inandığını belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunun afetler ve iklim değişikliği karşısında dayanıklı bir dünya inşa etmeye, adil ve sağlam gıda sistemleri ve enerji dönüşümleri sağlamaya odaklandığını kaydetti.

Hindistan'ın insan odaklı ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için tüm bu alanlarda aktif olarak çalıştığını aktaran Modi, ülkesinin önemli küresel sorunların güçlü bir küresel işbirliğiyle çözülebileceğine inandığını belirtti.

Modi, afetlerle mücadelede sadece müdahale odaklı değil kalkınma odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine değinerek, G20 Uzay Ajansları'nın uydu verileri ve analizlerinin Küresel Güney ülkeleri için daha erişilebilir hale getirilebilmesi amacıyla bir G20 Açık Uydu Verileri Ortaklığı kurulmasını önerdiğini vurguladı.

Hindistan'ın sürdürülebilirlik ve temiz enerjiye bağlı olduğunun altını çizen Modi, "Bu nedenle, geri dönüşüm, kentsel madencilik, ikinci ömürlü piller ve ilgili yenilikleri teşvik etmek için G20 Kritik Mineraller Döngüsellik Girişimi'ni öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden birinin tarım olduğunu ve bu durumun gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, "Hindistan'ın dünyanın en büyük gıda güvenliği ve beslenme destek programı, sağlık ve mahsul sigortası programları" aracılığıyla bu durumu nasıl ele aldığına dikkat çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
