Modi, G20 Zirvesi'nde Avustralya ve Kanada ile Teknoloji Ortaklığı Duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Avustralya ve Kanada ile üçlü teknoloji ve inovasyon ortaklığını açıkladı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştüğünü belirtti.

Avustralya-Kanada-Hindistan Teknoloji ve İnovasyon (ACITI) Ortaklığı'nı duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Modi, bu ortaklığın yeni teknolojiler alanında işbirliğini derinleştireceğini, tedarik zincirlerini çeşitlendireceğini, temiz enerjiyi ve yapay zekanın kitlesel olarak benimsenmesini destekleyeceğini aktardı.

Modi, "Gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek sağlamak üzere birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!" ifadesini kullandı.