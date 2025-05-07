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Modi’den Pakistan'a Askari Operasyon Açıklaması: ‘Gurur Anı’

Modi’den Pakistan'a Askari Operasyon Açıklaması: ‘Gurur Anı’
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ordunun Pakistan topraklarına düzenlediği 'Sindoor operasyonunu' gurur verici bir başarı olarak duyurdu. Operasyon, 22 Nisan'da gerçekleşen terör saldırısına misilleme olarak yapıldı. Modi, askeri harekâtın hatasız gerçekleştiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ordunun Pakistan topraklarına "Sindoor operasyonu" düzenlediğini bildirerek bunu, "gurur anı" olarak niteledi.

New Delhi TV'nin (NDTV) haberine göre Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırdı.

Sindoor operasyonunu "gurur anı" olarak nitelendiren Modi, bunun "tam olarak gerçekleştirildiğini, hiçbir hata yapılmadığını, misilleme saldırısının başarıyla tamamlandığını" bildirdi.

Modi, Hindistan ordusunun "görevi en üst düzeyde ve hassasiyetle" yerine getirdiğini savunarak "hazırlıklara sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını" söyledi.

Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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