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Hindistan Başbakanı Modi, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısı yaptı

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Hindistan Başbakanı Modi, Kuveyt Emiri ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrar için gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısı yaptı. Görüşmede, İran'ın Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik füze ve İHA saldırıları da ele alındı.

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Modi ve Emir Sabah'ın telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Modi, görüşmede bölgede gerilimin tırmanmasından "endişeli" olduğunu belirtirken, "Kuveyt'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları esefle kınadığını" kaydetti.

Modi, bölgede barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi için "gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi" çağrısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık 3 Haziran'da Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Uluslararası Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle hasar oluşan Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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