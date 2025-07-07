Modi'den Gazze İçin Barış Çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, " Gazze'deki insani durum büyük endişe kaynağıdır. Hindistan, şartlar ne kadar zor olursa olsun insanlığın refahı için barışın tek yol olduğuna inanıyor." dedi.

ANI News'ün haberine göre, Modi, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesinde konuştu.

Küresel kurumların "reform edilmesi" çağrısında bulunan Modi, Gazze başta olmak üzere Batı Asya'dan Avrupa'ya dünyada birçok anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Modi, "Gazze'deki insani durum büyük endişe kaynağıdır. Hindistan, şartlar ne kadar zor olursa olsun insanlığın refahı için barışın tek yol olduğuna inanıyor." diye konuştu.

"Terörün küresel ortamda en ciddi zorluklardan biri" olduğunu vurgulayan Modi, 22 Nisan'da Pahalgam'daki terör saldırısını hatırlatarak, "Terörü kınamak, yalnızca uygunluk meselesi değil ilkemiz olmalı." ifadesini kullandı.

Modi, teröre karşı yaptırım uygulanması gibi adımlarla harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, çatışmaların işbirliği, diyalog ve koordinasyonla çözülmesi gerektiğini ve BRICS'in bu amaçta önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

BRICS ortak bildirisinde Gazze'de ateşkes çağrısı

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında dün ortak bildiri yayımlanmıştı.

Bildiride, Gazze Şeridi'nin, Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.