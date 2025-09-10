Modi, ABD ile Ticaret Müzakerelerinin Hızlandırılacağını Açıkladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesi ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışıldığını belirterek "Başkan (Donald) Trump ile görüşmeyi de dört gözle bekliyorum." dedi.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın, iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurduğu paylaşımını alıntıladı.

"Hindistan ve ABD yakın dost ve doğal ortaklardır." ifadesini kullanan Modi, ticaret müzakerelerinin Hindistan-ABD ortaklığının sınırsız potansiyelinin önünü açacağını belirtti.

Modi, görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Başkan Trump ile görüşmeyi de dört gözle bekliyorum. Her iki halk için daha parlak ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız."

Trump da dün yaptığı paylaşımda, "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Başbakanı Modi ile gelecek haftalarda görüşmeyi beklediğini belirten Trump, "İki büyük ülkemiz için de başarılı bir sonuca ulaşmakta hiçbir zorluk yaşanmayacağından eminim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.