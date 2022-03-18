Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Haberler

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Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz Kovid-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz Kovid-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine ( Fda ) başvurdu.

Moderna'dan yapılan açıklamada, 4. doz hatırlatma aşısının ABD'de tüm yetişkinlerde acil durum kullanımı için FDA'dan onay istendiği ifade edildi.

Açıklamada, yaş ve kronik hastalıklar nedeniyle daha yüksek Kovid-19 riski taşıyanlar dahil tüm yetişkinlere yönelik onay talebinin, "mRNA-1273" aşısının ikinci bir takviye dozunun "uygun kullanımını" belirlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ve sağlık uzmanlarına "esneklik sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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