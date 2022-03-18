Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek - Haberler

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Modern Dans Topluluğu'nun "Şehir Orman" oyunu yarın sahnelenecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Modern Dans Topluluğu'nun

Devlet Opera ve Balesinin sosyal sorumluluk projesi "Şehir Orman", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Devlet Opera ve Balesinin sosyal sorumluluk projesi "Şehir Orman", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Müzikalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu sahne alacak.

Koreograf Beyhan Murphy'nin "Orman Kitabı"ndan (Jungle Book), özgün modern dans-drama şeklinde sahneye uyarladığı eserde, gençlik ve çevre sorunlarına, ormanlara, nesli tükenmekte olan hayvanlara, eğlenceli ve düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor.

Athena ve Manga gruplarının, oyuna özel yazdıkları birer parçayla katkıda bulundukları eserin orijinal müziklerini Rahman Altın, kostümlerini ise Serdar Başbuğ hazırladı.

Tiyatrocu ve sunucu İbrahim Selim'in "Şehir-Orman TV"nin habercisi olarak yer aldığı eser, 12 Nisan'da bir kez daha sahnelenecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

İstanbul, Opera, Dans, AKM, Güncel, Haberler

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