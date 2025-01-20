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Model Türk Devletleri Teşkilatı Öğrenci Çalıştayı Akdeniz Üniversitesi'nde Başladı

Model Türk Devletleri Teşkilatı Öğrenci Çalıştayı Akdeniz Üniversitesi'nde Başladı
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Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Model Türk Devletleri Teşkilatı (MTDT) öğrenci çalıştayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve diğer yetkililerin katılımıyla başladı. Çalıştayda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tanıtılması ve gelecekteki sorunlar için çözümler arayışında bulunulacak.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, Model Türk Devletleri Teşkilatı (MTDT) öğrenci çalıştayı düzenleniyor.

Bu sene ikincisi gerçekleşen çalıştaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Türksoy temsilcisi Volkan Yeşilay, MTDT Genel Sekreteri Gökhan Yıldız ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yıldız, çalıştaya 600 öğrencinin katılımını beklediklerini belirterek, "Gençlerin Türk Devletleri Teşkilatı'nı tanımasını amaçlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın sorunları ve gelecekte olabilecek sorunları üzerine çözümler arıyoruz. Nihai amacımız bu kongreleri uluslararası düzeyde, Türk devletleri arasında gerçekleştirmek." dedi.

Farklı başlıklardan oluşan çalıştay, 22 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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