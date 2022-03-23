MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENE 9 AY HAPİS CEZASI VE ERTELEME

ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop Basit kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Tortop hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verildi. Duruşma çıkışında sanık Tortop, Gördüğünüz gibi tutuklanmadım. Buna hukukun zaferi deniyor dedi.

KAZANAN BEN OLDUM FAKAT DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM

Adliye önünde avukatıyla açıklama yapan Tanja Dukiç ise, En azından mutlu olduğumu söyleyebilirim. Cezalandırılmasına karar verildi. Fakat bunun yaşadığım tüm taciz ve gördüğüm işkence için gerçek bir cezalandırma olduğunu düşünmüyorum. Boğazıma bıçak dayadı, çok kötü dövdü. Fakat mahkemede çok fazla yalan söyledi. Benim hasta olduğumu söyledi ama eğer ben hastaysam, neden hasta biriyle ilişkideydi Çok yalan söyledi. Mutluyum, kazanan ben oldum. Fakat daha fazlasını bekliyordum. Ancak burası Türkiye, erkeklerle mücadele burada biraz zor. Çünkü erkeklerin pozisyonu biraz yüksek kadınlardan ne yazık ki. O profesyonel yalancı. Hayatımda tanıştığım en iyi yalancı. Babam, ailem ve arkadaşlarım burada bana destek olmak için geldiler. Teşekkür ederim desteğiniz için dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın Kasten yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.