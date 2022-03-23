MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENE 9 AY HAPİS CEZASI VE ERTELEME

İSTANBUL (DHA) - ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darbedip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop, "Basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık yönetmen hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma çıkışında sanık Tortop, "Gördüğünüz gibi tutuklanmadım. Buna hukukun zaferi deniyor" derken, Tanja Dukiç ise "Çok yalan söyledi. Mutluyum, kazanan ben oldum. Fakat daha fazlasını bekliyordum" dedi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, şikayetçi Tanja Dukiç ve tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop avukatlarıyla katıldı.

"GECE BOYU ŞİDDET GÖRMÜŞTÜR"

"TEK HATAM İNTİHAR ETMESİNİ ENGELLEMEK OLDU"

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

"TUTUKLANMADIM, BUNA HUKUKUN ZAFERİ DENİYOR"

"BU CEZA BİZİ VE MAĞDUR KADINLARI HUZURSUZ ETMİŞ DURUMDA"

"KAZANAN BEN OLDUM FAKAT DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel