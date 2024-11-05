Model Sanayi Merkezi, Kapaklı'da İş Dünyasına Değer Katacak

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yer alan Model Sanayi Merkezi'nde, INNO Gayrimenkul Yatırım'ın ev sahipliğinde iş insanlarına yönelik bir etkinlik düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin'in de katıldığı etkinlikte konuşan INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman, "İçinde çeşitli sanayi kuruluşlarının yer aldığı yeni nesil bir sanayi merkezi olarak konumlanan Model Sanayi Merkezi'ni, işletmelere değer katmak üzere hayata geçirdik" dedi.

Etkinlilkte Model Sanayi Merkezi hakkında bilgiler veren INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman, "INNO Gayrimenkul Yatırım olarak, şehir içi sanayi bölgelerinin artık ticari hayatın bilfiil içinde olup üreten, işletmesini büyütmek isteyen, yenilikleri denemekten korkmayan ve uzun yıllardır bu sektörün içinde olan işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verememeye başladığını gördük. Model Sanayi Merkezi bu öngörüden hareketle hayata geçirildi. Fikir aşamasından lokasyon seçimine, proje çizimlerinden sunduğu imkanlara kadar bütün aşamalarda bu ihtiyaçlara odaklandık" dedi.

'ÜRETİM FAALİYETLERİNİN DAHA VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ VE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI İLE FARKLI SEKTÖRLERE BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR'

Yaman, "Bölgesel kalkınmayı, ülke kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyor, projelerimize o doğrultuda yön veriyoruz. Bir sanayi sitesindeki tüm beklentileri karşılayacak olan Model Sanayi Merkezi, Kapaklı'nın bölge ekonomisi için çok önemli bir atılım olduğunu düşünüyoruz. Verdiği hizmetlerle üretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi ve sürekliliğin sağlanması ile farklı sektörlere birçok avantaj sunuyor. Benzer faaliyette bulunan firmaların aynı coğrafyada bulunması sayesinde, olumlu bir sinerji ve verimlilik sağlanıyor" diye konuştu.

'BU MERKEZİNİN BÖLGESEL SANAYİNİN GELİŞİMİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Kapaklı'nın gelişimi ve Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında bir konuşma yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ise Çerkezköy'ün 1976 yılından günümüze hızlı sanayileşme sürecine değindi. Yaklaşık 50 yıl önce nüfusu 14 bin olan Çerkezköy'ün bugün 147 bin mavi yakalıya ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'ya gerçekleştirilen 13 milyar Euro'luk ihracata imza attığını belirten Çetin, Model Kapaklı Sanayi Merkezi'nin önemine dikkat çekerek, bu merkezinin bölgesel sanayinin gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Havalimanı, deniz limanı ve hızlı tren hattına yakınlığının yatırımcılara büyük avantaj sağladığını vurgulayan Çetin, Kapaklı'ya yatırım yapmanın çok avantajlı bir hamle olduğuna değinerek konuşmasını tamamladı.