Model Dilara Kurşun mahkemede olayı anlattı

İSTANBUL (DHA) - MODEL Dilara Kurşun cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili davada, "5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi " dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Tufan Kılıç ve şikayetçi Dilara Kurşun katıldı. Şikayetçi avukatları Emek Emre ve sanık avukatı Ali Osman Kahraman duruşma salonunda hazır bulundu.

"5 SAAT KADAR BANA SALDIRDI"

"YAPTIĞI HAREKETLER CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"

"KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM"

İddianamede, şikayetçi ile sanığın bir dönem duygusal manada arkadaş olduktan sonra ayrıldıkları, 16 Haziran 2021 günü sanığın cep telefonundan arayarak yıldönümleri dolayısıyla kendisiyle vakit geçirmek istediğini söylediği, şikayetçinin bunu reddettiği anlatıldı. Bunun üzerine sanığın "Çıkmazsan sitede olay çıkarırım, annen dahil herkes duyar. Siteyi birbirine katarım. gel huzursuzluk çıkmasın" diye tehditte bulunduğu belirtildi.Şikayetçinin bu nedenle sanığın aracına bindiği, birlikte Kumköy'de sahile gittikleri, burada bir süre vakit geçirdikleri, aralarında birlikteliklerine devam etme konusuna tartışma yaşandığı, daha sonra da sanığın şikayetinin boğazından sıktığı, saçından tutup darp ettiği ileri sürüldü. Ayrıca sanığın, şikayetçinin üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıp öperek 'Bana aitsin' deyip hakarette bulunduğu da anlatıldı. 16 Haziran 2021 akşamı karakola giderek eski sevgilisi T. K. hakkında şikayetçi oldu. Kurşun, karakolda verdiği ifadede eski erkek arkadaşının ayrıldıkları günden beri kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Olay günü de T. K.'nin buluşmak için kendisini tehdit ettiği için buluştuğunu ve aracına bindiğini anlatan K., eski sevgilisinin kendisini Kumköy mevkiindeki bir sahile götürdüğünü, burada saçlarından sürükleyerek darbettiği, sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, şikayetçinin ağlaması üzerine sanığın eylemine son verdiği iddia edildi. İddianamede, "Nitelikli cinsel saldırı", "Hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.