MODEF EXPO'dan mobilya ihracatına 300 milyon dolar katkı bekleniyor

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 46'ncı kez kapılarını açan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın (MODEF EXPO 2022) ihracata yaklaşık 300 milyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor.

İnegöl MODEF Fuar Merkezi'nde 21 Mart'ta açılan fuarda, Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticileri son koleksiyonlarını sergiliyor.

Özgün tasarımlara sahip yatak odası takımları, oturma grupları ile masa ve sandalyelerin yoğun ilgi gördüğü, 165 firmanın katılım sağladığı fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Çok sayıda firma, fuar alanında yer bulamadı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının ve MODEF Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine, İnegöl mobilyasının tasarım ve kalitesiyle marka haline geldiğini söyledi.

Uğurdağ, İnegöllü birçok firmanın fuarda stant açtığını, alanda yer bulamayan çok sayıda şirketin ise mağazalarında ürünlerini görücüye çıkardığını dile getirdi.

Dünya mobilya sektörünü İnegöl'de buluşturduklarını belirten Uğurdağ, "Türkiye mobilya sektörüne çok ciddi katkı sağlıyoruz. Bu organizasyonlarla Türkiye mobilya sektörünün hem istihdamı hem de ihracatı yüksek oranda artış gösteriyor." dedi.

Bu hafta İnegöl'e yaklaşık 90 ülkeden ziyaretçi beklediklerini ifade eden Uğurdağ, bu organizasyonların alıcı ve üreticiyi bir araya getirdiğini, fuarda ve sonrasında firmaların birbiriyle irtibata geçtiğini söyledi.

Uğurdağ, fuarların ihracata ciddi katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu fuarın İnegöl mobilya ihracatına yüzde 25 seviyesinde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Yaklaşık 300 milyon civarında bir alışveriş gerçekleşir diye düşünüyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri bizim ihracat odaklı merkezlerimiz. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika kıtası ülkeleri ile Asya'dan ziyaretçiler fuarımıza geliyor." diye konuştu.

İnegöl mobilyası ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefliyor

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da ilçedeki mobilya üreticilerinin fuar konusunda deneyimli olduğunu dile getirdi.

Bu organizasyonda 2 bin civarında yabancı, 20 bin dolayında da yerli ziyaretçiyi ağırladıklarını bildiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Fuara ilgi çok güzel, canlılık var. Önceden Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilerimiz fazla oluyordu. Şimdi Asya, Afrika ve Uzak Doğu'dan da ziyaretçilerimiz var. Özbekistan grubu 5 yıl önce gelmeye başladı. O zamanlar 5-10 kişi gelirlerdi, şimdi sayı 64'e çıktı. İnegöl'den alışverişleri çoğaldı. Bu işler sabır ve zaman işi. Biz kendimizi tanıtmak durumundayız. İnegöl'den 2021 yılında 661 milyon dolar mobilya ihracatı yapıldı. 2024-2025'te yıllık ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Fuarda stant açan bir firmanın dış ticaret müdürü Muhammet Ali Şeyhali de MODEF EXPO 2022'nin verimli geçtiğini belirterek, "Fuarda ABD, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Filistin, İsrail, Libya ve Afganistan'a ürün sattık. Fuar bizim için hareketli geçti." ifadelerini kullandı.