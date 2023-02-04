Modacı Shahnaz Parsa kimdir?

Shahnaz Parsa, 1989 yılında İran'ın Şiraz şehrinde doğdu. Şiraz'da bulunan Apadana Institute Higher Education'da giysi tasarımı eğitimi aldı. Shahnaz'ın kariyeri İran'da kendi markası olan Pinedouze Parsa ile başladı.

Shahnaz Parsa, 1989 yılında İran'ın Şiraz şehrinde doğdu. Şiraz'da bulunan Apadana Institute Higher Education'da giysi tasarımı eğitimi aldı. Shahnaz'ın kariyeri İran'da kendi markası olan Pinedouze Parsa ile başladı.

2018 yılında giyim tasarımı alanındaki fikirlerini genişletmek için Türkiye'ye göç eden Shahnaz, İstanbul'a yerleşti. 2021 yılında kendi markası olan Glamour Vav'ı kurdu.

Shahnaz şu anda Seda Sayan, Didem Arslan, Cemre Baysel ve Ebru Akel gibi birçok ünlünün tercihi olmaya devam ediyor. Bu tasarımcı, yurt içi ve yurt dışında birçok defile aktivistinin ilgisini çekmiş ve bugüne kadar pek çok tasarımı önemli defilelerde sergilenmiştir.