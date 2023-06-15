Modacı Nurdan Navruz 2023 yaz trendlerini açıkladı: Pastel tonlar, retro dokunuşlar, midiler, croplar... Yaz aylarının gelmesiyle moda dünyasında rahatlık ve şıklığı bir araya getiren parçalar öne çıkıyor. enm Store Genel Müdürü Nurdan Navruz, 2023 yazının moda trendlerini açıkladı.

Mataracı Group bünyesinde faaliyet gösteren enm store Genel Müdürü Modacı Nurdan Navruz, 2023 yazının moda hitlerini anlattı. Kıyafet tercihlerinde bu yaz rahatlık ve şıklığın ön planda olacağını belirten Navruz, yazın pastel renklerin öne çıkacağını belirterek, desenlere geri dönüş yaşanacağını söyledi.

GENİŞ PAÇALAR

Navruz, 2023 yaz trendleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu yaz geniş paçalar gardıropların vazgeçilmezi olacak. Hem pantolonlarda hem şortlarda geniş paça tasarımları göreceğiz. Bu parçalar ferah bir görünüm sağlayacak ve hem günlük kombinlerde hem de şık akşam stillerinde tercih edilebilecek. Geniş paçalı parçalar, tarza modern bir dokunuş katıp, şıklığı ve rahatlığı bir araya getirecek."

RENK BLOKLAMA

"Renk bloklama trendi de bu yaz enerjik ve canlı bir atmosfer yaratmamıza yardımcı olacak. Cesur ve farklı renkleri bir araya getirerek kendimizi ifade etme şansı bulacağız. Farklı renklere sahip elbiseler veya üst-alt kombinasyonlarıyla dikkat çekici ve özgün tarzlar oluşturabileceğiz."

RETRO DOKUNUŞLAR: 70'LER, 80'LER GERİ GELİYOR

"Retro dokunuşlar da 2023 yazında moda dünyasında büyük bir geri dönüş yapıyor. 70'lerin ve 80'lerin etkilerini taşıyan desenler, kesimler ve aksesuarlar popülerlik kazanacak. Çiçek desenli elbiseler, geniş kenarlı şapkalar ve platform topuklu ayakkabılar gibi parçalar, geçmişin tarzını modern bir şekilde yansıtacak."

OMUZLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

"Sıcak yaz günlerinde serin kalmak için askısız üstler ve elbiseler tercih edebiliriz. Omuzlarımızı ortaya çıkaran bu feminen parçalar, zarif ve hafif bir görünüm sağlayacak. Rahatlıkla kombinleyebileceğimiz askısız üstler, yaz gardırobunuzun vazgeçilmezleri arasında yer alacak."

SARI, MERCAN PEMBESİ, LAVANTA, MİNT YEŞİLİ…

"Renkler açısından, 2023 yazında canlı sarı tonları moda dünyasında öne çıkacak. Bu enerjik renk, kombinlere enerji katarken sıcak ve güneşli bir havayı yansıtacak. Ayrıca, mercan pembesi de romantik ve sofistike bir hava katacak renklerden biri olacak. Yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan pastel tonlar da bu yaz da ön planda olacak. Yumuşak pembe, lavanta ve mint yeşili gibi renkler, hafif ve ferah bir görünüm sağlayacak. Denizci mavisi ise klasik bir renk olarak hem günlük kombinlerde hem de plaj kıyafetlerinde tercih edilecek."

MİDİ ETEKLER, CROPLAR, YÜKSEK BEL PANTOLONLAR…

"Kıyafet tercihleri açısından, rahatlık ve şıklık ön planda olacak. Midi etekler, farklı desenler ve kesimlerle çeşitlilik sunacak ve her türlü kombinde kullanılabilecek. Crop toplar yaz aylarında trend olacak ve yüksek bel pantolonlar, etekler veya şortlarla kombinleyerek serin ve rahat bir görünüm elde etmenizi sağlayacak."

PLAJ STİLİ: ŞİFON PAREOLAR

"Plaj elbiseleri ise hafif ve rahat parçalar arasında yer alacak. Uzun, hafif kumaşlı elbiseler veya şifon pareolar, plaj stiline zarif bir dokunuş katacak."

RAHATLIĞIN VAZGEÇİLMEZİ: SNEAKERLAR

"Sneakerlar rahatlık arayanların tercihi olacak. Şortlar, etekler ve elbiselerle kombinleyebileceğiniz spor ayakkabılar, rahat ve şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak."

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