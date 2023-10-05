Modacı Faruk Kakaraş'tan çarpıcı açıklamalar: Tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması beni üzüyor

Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan modacı Faruk Karakaş, sektöre ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektörde gerçek terzilerin emeklerinin sömürüldüğünü belirten Karakaş, "En çok üzüldüğüm nokta, tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması" dedi.

Modacı Faruk Karakaş, Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane Programı'nda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan Karakaş, bir sitemde bulundu. Terzi olduğunu söyleyen bazı modacıların gerçek terzileri kullanarak kazanç sağladığını söyleyen Karakaş, "En çok üzüldüğüm nokta, tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması" dedi.

"BİZİM MESLEĞİN EN BÜYÜK SORUNU BU"

Tezgahtar olup da bir noktadan sonra "Ben modacıyım" diyerek ortaya çıkan insanların olduğunu söyleyen Karakaş, "Bizim en büyük sorunumuz bu. Portföy hırsızlığı var. Sanatkarın değerini düşüyor. Sanatkar hak ettiğini kazanamıyor. Kendilerini terzi olarak lanse edip başka terzilerin kapısını çalarak para kazanıyorlar. İşten anlamıyorlar ama işin şovunu çok güzel yaptıkları için bir şeyler elde ediyorlar. Oturup dik deseniz kesinlikle bir bilgileri yok. Bizim mesleğimizin en büyük sorunu bu." dedi.

"VİRÜS GİBİ ARAMIZA YAYILDILAR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Başkalarının tasarımlarını hiç diktiniz mi?" sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Diktim ama mecbur kaldım. Neden mecbur kaldım? Virüs gibi aramıza yayıldılar. Piyasayı ele geçirmişler" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA"

Kalaycıoğlu'nun "Bu durum ağrınıza gitmiyor mu?" diye sorması üzerine Karakaş, "Bizim en büyük sorunumuz bu malesef. En çok üzüldüğüm nokta, tasarımı ve kesimi bana ait kıyafetlere başkasının etiketlerinin koyulması. Zamanında bana ilk geldiklerinde ben şu cümleyi kullandım:'Bu meslekten anlamayanlarla ben çalışmam.' Ama bizim meslektaşlarımız bunlara yol verdi. Bu nedenle geçmişte bende yaptım. İş yapmak aslanın kuyruğuna kadar indi bu arkadaşlarımız sayesinde. Piyasada inanılmayacak kadar fazla var" yanıtını verdi.