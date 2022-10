Modacı Emrullah Köroğlu Laydway Miss model of Türkiye'ye jüri olarak katılacak

Modacı Emrullah Köroğlu Bu yıl 32. Si düzenlenecek olan Miss model of Türkiye, Türkiye mankenler kraliçesi yarışması Afyon Karahisar ,Sandıklı ilçesinde May Thermal Spa & Resort otelde muhteşem bir kış konsepti ile karşımızda olacak.

Modacı Emrullah Köroğlu Bu yıl 32. Si düzenlenecek olan Miss model of Türkiye, Türkiye mankenler kraliçesi yarışması Afyon Karahisar ,Sandıklı ilçesinde May Thermal Spa & Resort otelde muhteşem bir kış konsepti ile karşımızda olacak. Birbirinden güzel ve yetenekli vizyon sahibi yarışmacı adaylarının kostümlerini genç modacı Emrullah Köroğlu üstlendi, Miss model of Türkiye Komite Başkanı Meryem Gürbulak ve Komite Başkan yardımcısı İpek Muştu ile anlaşarak bu görsel show'a tüm hızıyla tasarım hazırlıklarına devam ediyor…27 Kasım 2022 de Gala gecesine hazırlanan Emrullah Köroğlu…. ''Farkındalık yaratan bir yarışma organizasyonu ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi''