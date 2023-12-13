Üye Girişi
Haberler

Moda Tasarımcısı Ece Erigi, Yöresel Motiflerle Koleksiyon Oluşturdu

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de yaşayan moda tasarımcısı Ece Erigi, Anadolu'nun yöresel motiflerinden ve kumaşlarından ilham alarak bir koleksiyon hazırladı. Erigi, Paris ve Düsseldorf'ta düzenlenecek fuarlara katılacak.

İZMİR'de moda tasarımcısı Ece Erigi (26), yurdun dört bir yanından esinlendiği yöresel motifler ve kumaşlarla bir koleksiyon oluşturdu. Gittiği şehirlerdeki zanaatkarlarla görüşen ve Anadolu kumaşlarıyla bir koleksiyon hazırlayan Erigi, ocak ayının sonunda Paris'te ve Düsseldorf'ta düzenlenecek fuarlara katılacak. Erigi, Ülkemizde bu kadar çok cevher varken ithal ve polyester kumaşları kullanmaya içim el vermiyor dedi.

İzmir'de yaşayan Ece Erigi, 2000 yılında özel bir üniversitenin moda tasarımı bölümünden mezun oldu. Londra'da online eğitim alan Erigi, Gaziantep, Hatay, Bursa, Buldan ve Bayburt'taki atölyeleri gezerek, esinlendiği yöresel motifler ve kumaşlarla bir koleksiyon oluşturdu. Gittiği şehirlerdeki zanaatkarlarla görüşen ve Anadolu kumaşlarıyla bir koleksiyon hazırlayan Erigi, ocak ayının sonunda Paris'te ve Düsseldorf'ta düzenlenecek fuarlara katılacak. Yöresel dokumaları yaşatmak istediğini söyleyen Erigi, Tasarımcılarımızın bu değerlere yönelmesi çok güzel. Çok fazla zorlu şartlarda çalışarak bazı zanaatkarlar bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Ülkemizde bu kadar çok cevher varken ithal ve polyester kumaşları kullanmaya içim el vermiyor. Bu kumaşlar doğal yapısıyla, bedende kendini iyi hissettirmesiyle daha sürdürülebilir ve uzun ömürlü kıyafetler elde etmemizi sağlıyor ifadelerini kullandı.

'GAZİANTEP'TE RENKLİ, HATAY'DA DİNGİN BİR YAŞAM VAR'

Pandemi süresince kültürel giyimi derinlemesine araştırma fırsatı bulduğunu belirten Erigi, Kültürümüzün ne kadar derin ve zengin olduğunu gördüm. İlk olarak Gaziantep'e gittim. Orada tanıştığım zanaatkarlardan etkilendim. Ustaların atölyelerini ziyaret ettim. Üretim aşamalarını öğrendim. Büyülenmiş bir durumdaydım. Kendime göre kumaşlar seçtim. Daha sonra Hatay'a gittim. Oranın ipekli dokuması meşhurdur. İpek dokuma atölyelerini ziyaret ettim. Şantuk kumaşlarından aldım. Yörenin özellikleri dokumalara ve kumaşlara çok fazla yansıyor. Gaziantep çok renkli, heyecanlı kişilerin bulunduğu bir yer. Kumaşlar renkli ve desenli. Hatay'da daha dingin, yemyeşil bir doğanın içinde sakin, huzurlu bir yaşam var. O yüzden daha sade kumaşlar var. Bursa, Buldan ve Bayburt'u da ziyaret ederek benzer araştırmalarda bulundum. Bayburt'ta da ehram kumaşından edinerek koleksiyonuma ekledim. İzmir'e döndüğümde atölye hazırlıkları başladı. 1-2 yıllık bir hazırlık süreci oldu. 2 yılın sonunda ilk koleksiyonumu geçen mayıs ayında çıkardım. İstanbul Fashion Connection isimli fuara katıldım. Bu fuar koleksiyonumu ilk sergilediğim yer oldu. Şimdi yeni bir fuara hazırlanıyorum. Ocak ayının sonunda biri Paris'te diğeri Düsseldorf'ta olmak üzere iki fuara katılacağım ifadelerini kullandı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düsselldorf Gaziantep İzmir Paris Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title