Moda Sahili'nde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü Etkinliği

Kadıköy'deki Moda Sahili'nde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı ve gönüllüler tarafından 120 kilogram atık ve 14 bin adet sigara izmariti toplandı.

"Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla Kadıköy'deki Moda Sahili'nde çevre temizliği yapıldı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından Moda Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Eğitmenler eşliğinde eğitici oyunların da oynandığı etkinlikte eğlenceli vakit geçiren gönüllüler, daha sonra beşerli gruplara ayrılarak sahilde izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları topladı.

Burada grup adına açıklama yapan TURMEPA yöneticisi Dağhan Mehmet Yazıcı, dernek olarak Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde aralarında öğrencilerin de bulunduğu her yaştan gönüllülerle bir arada olduklarını söyledi.

Etkinliğin dünyada birçok ülkeyle aynı anda gerçekleştirildiğini dile getiren Yazıcı, "Buradaki amacımız aslında insanlarda farkındalık oluşturmak ve insanların nelere sebep olduklarını dokunarak görmesini sağlamak." dedi.

Yazıcı, denizlerin yüzde 80 oranında karadan kirletildiğini anlatarak, kirliliğin dönem dönem değiştiğini, pandemi zamanında maske ve eldivenlerin çoğunlukta olduğunu vurguladı.

Yazıcı, yaptıkları etkinliklerde genellikle plastik atıklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte gönüllüler tarafından 120 kilogram atık ve 14 bin adet sigara izmariti toplandı.