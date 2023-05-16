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Mocha Kasırgası, Bangladeş'in Cox's Bazar Bölgesinde Yıkıcı Hasarlara Yol Açtı

Mocha Kasırgası, Bangladeş'in Cox's Bazar Bölgesinde Yıkıcı Hasarlara Yol Açtı

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COX'S BAZAR, 16 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde, Mocha Kasırgası yüzünden evi hasar gören bir kişi eşyalarını kurtarmaya çalışıyor, 15 Mayıs 2023.

COX'S BAZAR, 16 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde, Mocha Kasırgası yüzünden evi hasar gören bir kişi eşyalarını kurtarmaya çalışıyor, 15 Mayıs 2023.

Saatte 200 mil hıza ulaşan Mocha Kasırgası, özellikle Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar bölgesinde ve açıktaki adasında yıkıcı rüzgarlara ve fırtına dalgasına yol açtı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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