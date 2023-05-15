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Mocha Kasırgası, Bangladeş'i Vurdu

Mocha Kasırgası, Bangladeş'i Vurdu

Güncel Haberler

COX'S BAZAR, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'teki Cox's Bazar kıyılarını vuran Mocha Kasırgası nedeniyle bölgede yaşayan insanlar tahliye edildi, 14 Mayıs 2023.

COX'S BAZAR, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'teki Cox's Bazar kıyılarını vuran Mocha Kasırgası nedeniyle bölgede yaşayan insanlar tahliye edildi, 14 Mayıs 2023.

Bangladeş Meteoroloji Departmanı'ndan (BMD) bir üst düzey yetkili Xinhua'ya verdiği demeçte, son derece tehlikeli Mocha Kasırgası'nın Pazar günü Bangladeş ve Myanmar kıyılarında etkili olmaya başladığını söyledi.

BMD Direktörü Azizur Rahman, Mocha'nın 500 km'den daha büyük çapta olduğunu ve etkisinin Bangladeş'in birçok bölgesinde hissedileceğini söyledi. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangladeş 14 Mayıs Güncel Haberler

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