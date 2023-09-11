Mobilyada içerisinde uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde durdurulan kamyonette polis ekipleri tarafından yapılan aramada mobilyalar içine zulalanmış 46 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, Diyarbakır'dan hareket eden kamyonette uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli kamyonet, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu Düzce geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada mobilyalar içine özel olarak zulalanmış 13 parça halinde 46 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin H.A. ve B.P. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.