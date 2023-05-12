Mobilya ustası tartıştığı meslektaşı tarafından vuruldu, 14 gün sonra hayatını kaybetti

AKSARAY'da çalıştığı iş yerinde tartıştığı Nebi Kenter (27) tarafından tabancayla başından vurulan mobilya ustası Ali Uçak (20), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Nisan günü saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki, döşeme imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yalnızken, meslektaşı Raşit Sancar (34), arkadaşı Nebi Kenter ile birlikte yanına geldi. İki meslektaş arasında iddiaya göre Sancar'ın çalınan iş malzemeleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nebi Kenter, tabancayla ateş ederek Ali Uçak'ı başından yaraladı. Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, Sancar ve Kenter iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçak, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bekar olan Ali Uçar, bugün tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.