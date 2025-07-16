Mobilya Ustası Rıfat Üretir'in Katilinin Kazaya Dayandığı İtirafı

ÜMRANİYE'de yaklaşık bir hafta önce yolda yürürken sırtından vurularak hayatını kaybeden mobilya ustası Rıfat Üretir (56) cinayetinde silahın yaklaşık 142 metre uzaktaki iş yerinden ateşlendiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri sildiği için gözaltına alınan Numan O.Ö.'nün film setlerine temin ettiği 500 metre menzilli havalı tüfekle atış talimi yaptığı sırada yanlışlıkla Üretir'i vurduğunu öğrenildi. Suçunu itiraf eden şüpheli emniyetteki ifadesinde 'Kazayla oldu' dediği öğrenildi.

Olay, 10 Temmuz saat 14.08 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada sırtından vurulan mobilya ustası Rıfat Üretir, yere düştükten sonra ayağa kalkıp birkaç adım daha attıktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Üretir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardında şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarda Rıfat Üretir'in bir anda yere yığıldığı ardından ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra tekrar yere düştüğü görüldü. Olay sırasında yanında olan arkadaşının ise bir binanın merdiven boşluğuna saklanarak telefonuyla yardım istemeye çalıştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

'SİLAH SESİ DUYMADIM'

Olayın sırasında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı M.Y. (41) poliste verdiği ifadesinde, olay anında arkalarına baktığında kimseyi göremediğini söyleyerek "Herhangi bir silah sesi duymadım. Ancak olaydan saniyeler önce sanki yakınımızdan geçen iki mermi rüzgarının sesini duydum" dedi.

HAVALI TÜFEK MERMİSİYLE VURULMUŞ

Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Rıfat Üretir'in, sırtına isabet eden alüminyumdan yapılan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmaların sonucunda isabet eden cismin havalı tabancalarda kullanılan mermi olduğu belirlendi.

LAZER SİSTEMİ KULLANILARAK SİLAHIN ATEŞLENDİĞİ YER BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, silahın nereden ateşlendiğini belirlemek için lazerle atış güzergahı tespit sistemini kullandığı öğrenildi. Yapılan çalışmaların sonucunda silahın ateşlendiği tahmin edilen iki nokta belirlendi. Bu noktalardan birinin olay yerinden 142 metre uzaklıkta bir iş yeri olduğu tespit edildi.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Polis, film ve dizi setlerine havalı tabanca ve çeşitli ekipmanlar tedarik eden iş yeri sahibi Numan O.Ö.'nün bilgisine başvurdu. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini olayın ardından sildiği tespit edilen Numan O.Ö., çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen iş yeri sahibi, daha sonra itirafta bulundu. Numan O.Ö.'nün elindeki silahla sokağa doğru deneme atışı yaptığını söylediği öğrenildi. Bir kişiyi vurduğunu anladığında paniğe kapıldığını anlatan şüpheli, "Çok korktum. Bu nedenle kamera kayıtlarını sildim. Olayda kullandığım silahı da parçalayarak otoyol üzerinde farklı noktalara attım. Çok pişmanım" dedi.

500 METRE MENZİLİ OLAN ÖZEL SİLAHLA VURMUŞ

Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahın 200 bar hava basıncıyla çalışan ve 500 metre menzili olan havalı bir tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan işlem yapılan şüpheli Numan O.Ö. adliyeye sevk edildi.