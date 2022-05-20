MOBİLYA MAĞAZASINDA KORKUTAN YANGIN - Haberler

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MOBİLYA MAĞAZASINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da 5 katlı mobilya mağazasının zemin katında başlayan yangının neden olduğu yoğun duman, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edildi.

ANTALYA'da 5 katlı mobilya mağazasının zemin katında başlayan yangının neden olduğu yoğun duman, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı mobilya mağazasında çıktı. Mağazanın depo bölümünden ve aralıklardan çıkan yoğun dumanı gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, dumanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Yoğun dumana maruz kalan itfaiye erleri elektriği keserek, tüplü solunum cihazı kullandı. Duman yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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