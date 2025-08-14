Mobilya işçisinin gözüne çivi saplandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kumaşı çivi tabancasıyla tutuşturduğu sırada ahşaptan fırlayan çivinin gözüne saplandığı mobilya işçisi İslam O. (24) yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İslam O., çivi tabancasıyla mobilyaya kumaş çaktığı sırada, iddiaya göre ahşaba çarpıp fırlayan çivi sağ gözüne saplandı. Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve görme yetisini kaybettiği belirlenen işçi, gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa'daki özel bir göz hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.