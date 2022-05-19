Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın - Haberler

KAYSERİ'de, mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.