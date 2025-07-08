Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Kolunu Kesti

Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Kolunu Kesti
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında CNC makinesinde kesim yapan Nurbay K. (61), fırlayan ahşap parçanın kolunu kesmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, kesim yaparken fırlayan ahşap parçanın kolunu kestiği Nurbay K. (61) yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Nurbay K., CNC makinesinde kesim yaptığı sırada fırlayan ahşap parça sağ koluna çarpıp kesti. Nurbay K.'nin kolunda derin kesiler oluştu. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alından Nurbay K., ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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