Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü - Haberler

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Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda ekip, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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