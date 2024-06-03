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Mobilya fabrikasında çalışan işçi çivili tahtaya saplandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, havalı makineyle çalışırken sol elinin iki parmağına çivi sapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çivilerden kurtarılan işçinin sağlık durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan İshak D.'nin (42), havalı makineyle çalışırken sol elinin iki parmağına tahtaya çaktığı çivi saplandı. Çivili tahtayla hastaneye kaldırılan İshak D., itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle parmaklarındaki çividen kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İshak D., havalı makineyle ahşaplara çivi çakarken, tahtadan çıkan çiviler sol elinin orta ve işaret parmağına saplandı. Yaralanan İshak D., mesai arkadaşları tarafından elindeki çivili tahtayla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane personelinin ihbarıyla acil servise İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiye ilk müdahaleyi hastane bahçesinde yaptı. İshak D.'nin elindeki ahşap itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak çivilerden ayrıldı.

ÇİVİLERİ ÇIKARMAK İÇİN PENSE İSTEDİ

Ahşabın çıkarılmasının ardından işçinin, parmaklarındaki çiviyi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden pense istemesi dikkat çekti. İshak D.'nin 2 parmağına saplı haldeki çivi, hastanedeki müdahale ile çıkarıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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