Mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) Güncel Haberler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.(2) Kaynak: AA / Güncel Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.