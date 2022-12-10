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Mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.(2)

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

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