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MOBİLYA ATÖLYESİ YANGININDA 4'ÜNCÜ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE 8'NCİ GÜNDE ULAŞILDI

Güncel Haberler

MERSİN'de mobilya atölyesinde çıkan yangın sırasında içeride olan dördüncü işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

MERSİN'de mobilya atölyesinde çıkan yangın sırasında içeride olan dördüncü işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya imalathanesinde 19 Nisan günü akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine polis ekipleri de TOMA'lar ile alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine destek oldu. Saatler sonra kontrol altına alına yangında 1 itfaiye eri ile 3 işçi hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan dördüncü işçinin cansız bedenine 8'inci günde ulaşıldı. Öte yandan farklı noktalardan da kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Ölenlerin kimliklerinin DNA incelemesi sonucu belirleneceği ifade edilirken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz İtfaiye Güncel Haberler

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