Mobil trafik eğitim tırı ile Havza'da çocuklara eğitim verildi

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Havza'ya getirilen tırda ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Havza'ya getirilen tırda ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan tırdaki mobil sınıfta polis memurları tarafından öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra öğrencilere tırın yanında oluşturulan pistte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından teorik eğitim verilerek, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etmeleri sağlandı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, çocuklarda trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak amacıyla eğitimlerin devam ettiğini dile getirerek, "Burada genel amaç geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini, iyi birer sürücü olmalarını sağlamak." dedi.