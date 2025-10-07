Mobil taramada kanser olduğunu öğrenen kadınların erken teşhisle tedavi umudu arttı

Mardin'de kırsalda yaşayan ve mobil hizmet sayesinde kanser olduğunu öğrenen kadınların, erken teşhisle tedavi umudu arttı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde mart ayında hizmete başlayan mobil mamografi aracı "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla 6 ilçede yüzlerce kilometre yol kat ederek 200 kırsal mahallede hizmet verdi.

Kırsal mahallelerde aile sağlık merkezleri aracılığıyla cami ve taziye evlerinde sağlık ekiplerinin Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptıkları anonslarla risk grubundaki kadınlar mobil mamografi aracına çağrıldı, gelemeyen kadınlar da Mardin Büyükşehir Belediyesinin servis aracı ile taşındı.

Mobil araçta 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik meme ve rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirildi.

Tarama sonucu 2 bin kadından 90'ı ileri tetkik için Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirildi. Kitle tespit edilen 33 kadın takibe alındı, 3 kadında ise meme kanseri teşhis edildi.

Teşhis konulan 3 kadından biri cerrahi operasyonla tedavi edildi, diğer 2'sinin ise kemoterapi süreçleri devam ediyor.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla takip ettikleri kanserle mücadele eden kadınları ziyaret ederek, çiçek verdi.

"Şu anda kemoterapi görüyorum"

Kızıltepe ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki 6 çocuk annesi Aysel Ertaş, AA muhabirine, mobil mamografi aracı sayesinde kendisinde kitle tespit edildiğini belirtti.

İleri tetkikler sonrası ameliyatla kemoterapiye gerek kalmadan kitlenin alındığını vurgulayan Ertaş, "Ameliyat oldum. Şimdi sonuç bekliyorum. Erken teşhis olması çok iyi oldu. Herkese tavsiye ederim, kontrollerini yapsınlar. Ayağımıza kadar geliyorlar, takip ediyorlar ve telefonla sağlığımı soruyorlar. Teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan kırsal Akdoğan Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Düzgören (60) ise mahalleye gelen mobil sağlık aracından camiden yapılan anonsla haberdar olduğunu söyledi.

Hemşerilerin ısrarı üzerine araca gittiğini ve tarama yaptırdığını anlatan Düzgören, şunları kaydetti:

"Daha sonra beni aradılar ve sağlık kuruluşuna yönlendirdiler. Şu anda ilaç alıyorum, tedavi görüyorum. Korkmuyorum bu hastalıktan. İnşallah kanseri yeneceğim. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Sınırın sıfır noktasındayız, kapımıza kadar geldiler. Allah razı olsun, devletimizden, sağlık müdürümüzden, bütün sağlık çalışanlarından."

Savur ilçesinin kırsal Soylu Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Şerife Çerce (50) de Kürtçe yaptığı konuşmada, ilçe merkezine gelen araçta ücretsiz tarama yaptırdığını dile getirdi.

Tarama sonucu kanser olduğunu öğrendiğini ifade eden Çerce, "Şu anda kemoterapi görüyorum. Tedavim iyi gidiyor. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bana çok yardımcı oldular. Şu an çok iyiyim. Herkes kontrollerini yaptırsın." dedi.

"Amacımız il genelinde risk grubundaki tüm kadınlara ulaşmak"

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, önlenebilir bir hastalık olan kanserin, dünyada ölümlerin ikinci nedeni olduğunu belirterek, kanserin büyük oranda hareketsiz yaşam, obezite, alkol ve tütün ürünleri gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığını, vatandaşlara ilk etapta bunu anlattıklarını söyledi.

Mobil mamografi aracı ile bu yıl 200 kırsal mahallede kanser taramalarını ücretsiz bir şekilde yaptıklarını kaydeden Yavuz, özellikle vatandaşların sağlık merkezlerine ulaşımının daha zor olduğu yerleri tercih ettiklerini ifade etti.

Sadece kırsal mahallelerde değil bütün mahalleleri gezerek vatandaşlara ulaşmaya çalışacaklarını bildiren Yavuz, kanserde erken tanıda tedavi oranının çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Yavuz, "Biz de bu yüzden kanser taramalarına önem veriyoruz. Aracımızla ayaklarına kadar giderek onları bilinçlendiriyoruz ve taramalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız il genelinde risk grubundaki tüm kadınlara ulaşmak. Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın da meme kanserinde erken tanıda yüzde 90 gibi oranla tedaviden yüz güldürücü sonuçlar alabildiklerini söyledi.

Bu kapsamda kırsalda en uç noktalara kadar 40 yaş üstü kadınların ayaklarına giderek taramaları yaptıklarını ifade eden Adın, "Ekiplerimiz çok yoğun. Hem ekiplerimize hem tarama yapan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 40 yaş üstündeki her kadının 2 yılda bir tarama yapması lazım." dedi.

"Kadınların mamografiye ulaşması kolaylaştı"

Derik ilçesinin kırsal Kovalı Mahallesi'nde görevli Aile Hekimi Rengin Erdem ise aracın kırsalda yaşayan kadınlar için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Kadınların bu hizmete kolay ulaşmasının faydasını gördüklerini belirten Erdem, "Mobil mamografi aracı çok iyi bir çözüm aracı oldu. Kadınların mamografiye ulaşması kolaylaştı. Araçla tarama programına katılım oranı arttı." diye konuştu.