Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mobil sosyal market tırı aracılığıyla 60 bini aşkın vatandaşa temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

- Mobil Sosyal Market Tırı Kahramanmaraş'ta 60 bini aşkın kişiye ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlk günden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Bakanlık, mobil sosyal market tırı aracılığıyla Kahramanmaraş'ın merkez ilçeleri kırsalında 60 bini aşkın vatandaşa temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Vatandaşlar bir gün öncesinden bilgilendiriliyor

Kahramanmaraş merkezde hali hazırda 2 mobil sosyal market tırı, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'a bağlı kırsal bölgelerine haftada 4 gün olmak üzere yola çıkıyor.

Yardım tırının hangi mahallelere kurulacağına ilişkin ilk önce güzergah belirleniyor ve uygun bir konum seçiliyor. Ardından vatandaşların haberdar olması için bir gün öncesinden muhtarlar ve belediyeler aracılığıyla duyuru yapılıyor.

Saha çalışması yapan ekipler, bölgede yaşayan hane sayısı, çocuk sayısı, yaşlı sayısı gibi parametreleri not ediyor. Bunun üzerine bölgenin ihtiyacı olan ürünler geceden ASYA ekiplerince tırlara yükleniyor ve sabahın erken saatlerinde dağıtımı yapılıyor.

Malzemeler ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıyor

Ürünlerin dağıtımında ise titiz çalışma gerçekleştiriliyor. Mobil sosyal market tırında yer alan malzemeler gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere ihtiyaç odaklı hazırlanırken, vatandaşların gündelik hayatta kullanabileceği diğer ürünlere de yer veriliyor. Buna ek olarak çocuklar için çikolata ve oyuncak bulunduran ekipler, çocuk bezi ve hasta bezi gibi ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belirlenen lokasyonda günde ortalama 320-360 kişiye yardım ulaştıran mobil sosyal market tırına yüklenen malzemeler, ihtiyaçlar doğrultusunda değişebiliyor. Bu kapsamda sahadan elde edilen veriler sonrasında kimi malzemelerin sayısı artırılırken, kimi ürünlerin sayısı da azaltılıyor. Böylece zaiyatın önüne geçilmiş oluyor.

Ekipler vatandaşlarla iletişim halindeler

Dağıtımı gerçekleştiren ve organizasyonda görev yapan çalışanlar çoğunlukla aynı kişilerden oluşuyor. Tamamen bölgeye hakim kişilerden oluşan ekipler, vatandaşlarla birebir iletişim halinde kalıyor. Bu doğrultuda vatandaşın değişen ihtiyaçlarını tespit ediyorlar ve gerekli malzemeleri tırlara yerleştiriyorlar.

Dağıtım yapılan yörenin özelliği dikkate alınıyor

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanan mobil sosyal market tırının hazırlanışında yöre ve coğrafya da dikkate alınıyor. Örneğin, Kahramanmaraş'ın iki merkez ilçesi olan Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin kırsal bölgelerinde konserve salçaya yer verilmiyor. Bunun nedeni ise yöre halkının konserve ürünlerini tüketmeme alışkanlığından kaynaklanıyor.