Haberler

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Boyabat'ta Vatandaşlarla Buluştu

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Boyabat'ta Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Boyabat'ta, sosyal hizmetler hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Vatandaşlara çeşitli konularda tanıtım yapılırken, sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması hedeflendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı, Boyabat Kaymakamlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat'ta vatandaşlarla buluştu.

Mobil SHM aracı Beyazıt Camisi avlusunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede konuşlanarak, Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen tanıtım faaliyetlerinde, vatandaşlara Bakanlık hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, vatandaşlara Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Görev ve Hizmet Alanları, Aile Danışmanlığı Hizmetleri, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek, Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) konularında bilgilendirme yapıldı.

Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, Mobil SHM aracının amacının, sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, vatandaşları Bakanlığın sunduğu hizmet modelleri hakkında bilgilendirmek ve yerinde rehberlik desteği sağlamak olduğunu belirterek, "Sosyal hizmetlerin toplumun her kesimine ulaşması için mobil hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın ayağına giderek bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından çok önemli olup, bu tür çalışmalarla vatandaşlarımızın farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Yetkililer, Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının, önümüzdeki günlerde de ilçedeki farklı noktalarda vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini söylediler.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.