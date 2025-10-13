Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Boyabat'ta Vatandaşlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı, Boyabat Kaymakamlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat'ta vatandaşlarla buluştu.

Mobil SHM aracı Beyazıt Camisi avlusunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede konuşlanarak, Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen tanıtım faaliyetlerinde, vatandaşlara Bakanlık hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, vatandaşlara Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Görev ve Hizmet Alanları, Aile Danışmanlığı Hizmetleri, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek, Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) konularında bilgilendirme yapıldı.

Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, Mobil SHM aracının amacının, sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, vatandaşları Bakanlığın sunduğu hizmet modelleri hakkında bilgilendirmek ve yerinde rehberlik desteği sağlamak olduğunu belirterek, "Sosyal hizmetlerin toplumun her kesimine ulaşması için mobil hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın ayağına giderek bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından çok önemli olup, bu tür çalışmalarla vatandaşlarımızın farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Yetkililer, Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracının, önümüzdeki günlerde de ilçedeki farklı noktalarda vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini söylediler.