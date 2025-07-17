Mobil Göç Araçları ile Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Dönem

Mobil Göç Araçları ile Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Dönem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 105 yeni mobil göç noktası aracı ile düzensiz göçle daha etkin mücadele imkanı sağlıyor. Araçlar, 81 ilde hizmet vermek üzere dinamik olarak yönetiliyor ve caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde yeni hizmete alınan 105 mobil göç noktası aracı, düzensiz göçle daha etkin mücadele imkanı sağlayacak.

Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"yle 105 yeni mobil göç noktası aracı hizmete alındı.

Mobil göç noktası araçlarının donanımı ve işleyişi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Veysel Dağlar, 81 ilde hizmet veren mobil göç noktası araçlarının sayısının, illerdeki ihtiyaçlara göre dinamik olarak yönetildiğini belirtti.

Dağlar, "Hangi ile kaç araç gideceği, o ildeki göçmen sayısının fazlalığı, düzensiz göçmen yakalanma sayıları ve 'yoğunluk' oranlarına göre ayarlanıyor." dedi.

Caydırıcı etki

Mobil göç noktası uygulamasının en önemli etkilerinden birinin caydırıcılık olduğunu vurgulayan Dağlar, "Bu araçlar olmadan önce meydanlarda düzensiz göçmen sayısı çok daha fazlaydı." diye konuştu.

Dağlar, 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen denetimlerin, tamamen insani şartlarda ve kişilerin kibarca araçlara davet edilmesiyle profesyonelce yürütüldüğünü belirtti.

Sorgulama sürecinin hızının ve güvenilirliğinin ardındaki teknolojiye de işaret eden Dağlar, sistemin yerli ve milli altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Veysel Dağlar, "Sistemimiz, yerli ve milli biyometrik parmak izi sistemi ile Göç İdaresi'nin merkezi veri tabanı olan GöçNet'in tam entegre çalışmasına dayanıyor. Yabancının parmak izi, fotoğrafı ve demografik bilgileri bir araya getirilerek 1 dakika içerisinde sorgu sonucuna ulaşıyoruz. Eğer kişi düzenli bir göçmense yoluna devam ediyor, değilse gerekli işlemler başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Dağlar, mobil göç araçlarının nerelerde konuşlanacağı ile ilgili de "Tüm meydanlarda her taraftayız. Metro çıkışlarında, üniversite önlerinde. Yani düzensiz göçmenin olabileceği her yere bakıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

78 canı ölüme terk eden müdürden şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail'in saldırılarının ardından Şara'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor

Osimhen'i istemediler! Yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.