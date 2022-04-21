Mobil Dünya Kongresi Shanghai Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Ertelendi - Haberler

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Mobil Dünya Kongresi Shanghai Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Ertelendi

Xinhua - Güncel
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Mobil Dünya Kongresi Shanghai Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Ertelendi

SHANGHAİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Daha önce 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) Shanghai 2022'nin organizatörleri, Kovid-19'un kentte yeniden canlanması nedeniyle etkinliğin erteleneceğini açıkladı.

SHANGHAİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Daha önce 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) Shanghai 2022'nin organizatörleri, Kovid-19'un kentte yeniden canlanması nedeniyle etkinliğin erteleneceğini açıkladı. GSM Birliği'nden (GSMA) Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Bir sonraki güvenli ve başarılı MWC Shanghai'ı düzenlemek için sağlık ve hükümet yetkilileri ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Geçen yılki MWC Shanghai, 114 ülke ve bölgeden yaklaşık 25.000 katılımcıyı çekmiş, bunların dışında 175.000 kişi sunumları ve program bileşenlerini çevrimiçi izlemiş, bu da MWC Shanghai'yı iletişim sektörünün Asya'daki en etkili etkinliği haline getirmişti. GSMA Ltd. Şirketi'nin CEO'su John Hoffman'a göre, MWC Shanghai, sektörün her kademesinden üst düzey yöneticileri ve şirketleri bölgeye çeken üç günlük bir etkinliğe dönüştü. Hoffman, derneğin insanları nasıl biraraya getireceğinin çözümünü en kısa sürede bulacağını ve iletişime bağlı kalacağını söyledi.

Xinhua / Güncel

Mobil Dünya Kongresi, Shanghai, Haziran, Nisan, Güncel, Haberler

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