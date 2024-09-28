Mobil Başkan Uygulaması ile Mahallede Halkla Buluşma

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" uygulaması kapsamında Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla makamını mahallelere taşıyan Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Büyükbürüngüz Mahallesi'ne önemli yatırım yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene KASKİ asbestli boruları değiştirmek üzere bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesinin Kayserigaz ile anlaşmasıyla doğal gazın buraya gelmesi sağlandı. Öncelikle Kayserigaz ve KASKİ'ye teşekkür ediyoruz. Kayserigaz'ın Büyükbürüngüz gibi kırsal mahallelerde imar planı zorunluluğu getirmesiyle biz de imar ile ilgili çalışma yaptık. Yeni gelişme alanı olarak bazı alanlar tespit ettik ve oralara yeni imar getirdik. Tüm taleplerinizle teker teker ilgileneceğiz."

Uygulamadan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini Palancıoğlu'na iletme imkanı buldu.